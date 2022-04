Stiri pe aceeasi tema

- Rusia este amenintata cu "descompunerea" din cauza sanctiunilor tot mai dure, in timp ce Ucraina are un "viitor european", a declarat vineri presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen in timpul vizitei la Kiev, transmite AFP, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Rusia este amenintata cu „descompunerea” din cauza sanctiunilor tot mai dure, in timp ce Ucraina are un „viitor european”, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vineri, in timpul vizitei la Kiev.

- Situația din Borodianka, oraș preluat recent de ucraineni de la ruși, este „mult mai ingrozitoare” decat in ​​Bucha, a spus președintele Ucrainei Volodimir Zelenski. Sunt mai multe victime, dar fiecare crima va fi rezolvata și fiecare calau va fi gasit, a declarat liderul de la Kiev. Rusia iși intensifica…

- Este a 43-a zi de la invazia rusa pe teritoriul Ucrainei. Primarul orasului Mariupol estimeaza ca peste 5.000 de civili au fost ucisi. Un apropiat al opozantului rus Serghei Navalnii afirma ca Putin si-a scurtat timpul la putere cand a luat decizia de a invada Ucraina.

- Uniunea Europeana a decis in premiera sa finanțeze cumpararea de arme și echipamente militare care sa ajute Ucraina in razboiul pornit de Rusia. Masura anunțata de catre șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen este laudata de intreaga lume. Uniunea Europeana a anunțat de asemenea și inchiderea spațiului…

- In timp ce razboiul dintre Ucraina și Rusia ia proporții, statele lumii continua sa adopte sancțiuni impotriva regimului Vladimir Putin pentru a-l determina sa inceteze agresiunea. Ramai pe PRESSALERT.ro pentru a urmari principalele evenimente. UPDATE 14 Președintele Comisiei Europene, Ursula von der…

- UEFA, care a decis vineri sa mute finala Ligii Campionilor la Paris (trebuia sa aiba loc la Sankt Petersburg), primește consultanța juridica cu privire la modul in care poate sa intrerupa legaturile cu Gazprom, unul dintre principalii sponsori ai forului european, din cauza conflictului izbucnit intre…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut o discutie telefonica, marți, cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre pachetul de sanctiuni care urmeaza sa fie luate ca urmare a incalcarii grave a dreptului international de catre Rusia. “Am avut o discutie consistenta cu președinta Comisiei, Ursula…