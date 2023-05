Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Chinei comuniste, Xi Jinping, aflat intr-o relație cordiala cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a dat un telefon președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski. Convorbirea dintre președinții Chinei și Ucrainei a avut loc in ziua de 26 aprilie 2023. Analiștii occidentali estimeaza ca Xi a…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski cauta susținere printre țarile din America Latina - dupa declarațiile controversate ale președintelui brazilian Lula da Silva privind invazia Rusiei - una dintre ele fiind Mexicul, caruia ii cere sa sprijine un summit regional al țarilor care sunt in favoarea…

- Rușii continua atacurile pentru cucerirea orașului Bahmut, in estul Ucrainei. In sud, au bombardat orașul Herson, aflat sub control ucrainean. A fost lovita piața centrala, cel puțin șase oameni au fost raniți. Presedintele rus Vladimir Putin a mers pe frontul din Ucraina, in regiunile Herson și Lugansk,…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a sosit marti la Beijing, pentru o vizita de trei zile in timpul careia va fi primit de omologul sau Xi Jinping, pe care Lukasenko il califica drept „vechi prieten” intr-un interviu acordat unei media de stat chineze, informeaza AFP. Intr-un interviu pentru agentia…

- Pentru a marca un an de la invazia Rusiei, Banca Naționala a Ucrainei a lansat o bancnota.Pe o parte a acesteia sunt reprezentati trei soldati care inalta drapelul national. Cealalta parte a bancnotei infațișeaza o imagine cu doua maini legate, o aluzie la crimele de razboi de care sunt acuzate fortele…

- La aproape un an de la inceputul invaziei Ucrainei de catre Rusia ordonata de presedintele Vladimir Putin, conducerea de la Moscova nu da niciun semn ca este deschisa la negocieri pentru a incheia conflictul, potrivit serviciilor secrete ale Germaniei, citate miercuri de DPA, informeaza Agerpres.Nu…

- Rusia a dorit sa rezolve conflictul din Ucraina pe cale pasnica, dar tarile occidentale au pregatit un ‘scenariu diferit’ pe la spatele ei, a declarat marti presedintele rus Vladimir Putin in discursul sau despre starea natiunii, care intervine cu trei zile inaintea marcarii unui an de la invazia pe…

- Rusia a dorit sa rezolve conflictul din Ucraina pe cale pasnica, dar tarile occidentale au pregatit un ‘scenariu diferit’ pe la spatele ei, a declarat marti presedintele rus Vladimir Putin in discursul sau despre starea natiunii, care intervine cu trei zile inaintea marcarii unui an de la invazia pe…