Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentara Diana Șoșoaca a provocat un incident in plenul Parlamentului European, joi, fiind data afara din sala dupa ce a perturbat dezbaterile și a fost considerata inadecvata. Incidentul a avut loc in timpul discuțiilor premergatoare votului pentru candidatura Ursulei von der Leyen la un nou…

- Europarlamentara Diana Șoșoaca, scoasa, joi, din plenul Parlamentului European (PE), in timpul dezbaterii privind alegerea Ursulei von der Leyen pentru un nou mandat la șefia Comisiei Europene, dupa ce a facut scandal in plen, risca o serie de sancțiuni.

- Diana Șoșoaca a fost data afara, joi, din plenul Parlamentului European, in timpul dezbaterii de dinaintea votului pentru validarea candidaturii Ursulei von der Leyen la conducerea Comisiei Europene, pentru un al doilea mandat. Presedinta Parlamentului, Roberta Metsola, a anuntat ca a luat aceasta masura…

- Diana Șoșoaca a fost data afara din ședința Parlamentului European, in timpul dezbaterii privind alegerea Ursulei von der Leyen pentru un nou mandat in fruntea Comisiei Europene. Europarlamentarul a starnit din nou controverse dupa ce a aparut in plenul Parlamentului European cu o botnita la gura. Diana…

- Roberta Metsola, care a detinut deja aceasta functie de la decesul lui David Sassoli in ianuarie 2022, a fost aleasa cu 562 voturi pentru. Pentru presedintia PE a mai candidat marti eurodeputata spaniola Irene Montero, din grupul Stangii Europene, care a obtinut 61 voturi.Au fost 699 de votanti dintre…

- Trimisul special al AGERPRES, Tudor Martalogu, transmite: Parlamentul European rezultat in urma alegerilor europene din 6 – 9 iunie se reuneste marti in sesiune constitutiva, principalele puncte ale agendei fiind alegerea conducerii acestei institutii si supunerea la vot a propunerii ca Ursula von der…

- Romania va avea in acest mandat un numar de 33 eurodeputati din cei 720Parlamentul European rezultat in urma alegerilor europene din 6 9 iunie se reuneste marti in sesiune constitutiva, principalele puncte ale agendei fiind alegerea conducerii acestei institutii si supunerea la vot a propunerii ca Ursula…

- Actualul președinte al Consiliului European, Charles Michel, incearca sa o impiedice pe Ursula von der Leyen sa preia din nou funcția de președinte al Comisiei Europene (CE) dupa alegerile pentru Parlamentul European. Despre aceasa a relatat Politico. „Acest lucru ii innebunește pe toți, pentru ca jocul…