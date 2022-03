Ursula von der Leyen: Recesiunea loveşte Rusia. Asta arată severitatea şi impactul sancţiunilor noastre „Cred ca este atroce bombardarea unei maternitati, spre exemplu si cred ca trebuie investigata chestiunea crimelor de razboi. E un lucru care trebuie luat in calcul in cea mai serioasa maniera”, a afirmat Ursula von der Leyen vineri dupa amiaza, la finalul reuniunii informale a liderilor tarilor UE de la Versailles. Aceasta a amintit de sanctiunile impuse Rusiei pe plan economic, care afecteaza Federatia Rusa si care au dus la scaderea valorii rublei cu peste 50% in raport cu euro, la ratinguri precum „junk” din partea agentiilor de rating, in ceea ce priveste obligatiunile financiare rusesti,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

