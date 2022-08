Stiri pe aceeasi tema

Turbina reparata pentru Nord Stream este in prezent in curs de livrare din Canada, iar operațiunea va fi efectuata in timp util, a declarat șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

- Seful CE si-a exprimat opinia ca reformele pe care Bruxelles le cere acestor tari sint „necesare nu numai pentru aderare, ci vor contribui si la prosperitatea si competitivitatea acestor state”. Ucraina, ca si Moldova si Georgia, trebuie acum sa munceasca din greu si sa implementeze reforme importante…

- Statutul de candidat al Ucrainei aderarea la UE va „aduce victoria mai aproape”, a spus președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dupa ce Comisia Europeana și-a dat vineri avizul pentru ca Ucraina și Republica Moldova sa devina candidate la aderare. „Ucrainenii sunt gata sa moara pentru perspectiva…

- Dupa ce a intarziat doua ore din cauza unui presupus atac cibernetic, Vladimir Putin a susținut un discurs la Forumul economic de la Sankt Petersburg, in care a precizat ca Rusia a fost „forțata” sa lanseze „operațiunea speciala” din Ucraina. De asemenea, liderul de la Kremlin a avut o reacție și la…

- Georgia are perspectiva de a fi membru al Uniunii Europene, dar va primi statutul de candidat numai dupa ce va face o serie de reforme pentru care este nevoie de „un sprijin politic larg”, a anuntat vineri, 17 iunie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Pentru a reusi, tara trebuie acum…

- Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a reacționat dupa ce Comisia Europeana a recomandat ca Ucrainei sa-i fie acordat statutul de țara candidata la UE. Aceasta decizie „va aduce victoria mai aproape”, a menționat președintele. Este „primul pas pe calea aderari la UE, care cu siguranța ne va aduce…

- Ucraina a primit, vineri, recomandarea de la oficialii europeni ca poate fi țara candidata la integrarea in Uniunea Europeana. Semnalele au fost evidente in favoarea acestei decizii, inclusiv prin vizita președintelui Franței, cea care prezideaza acum Uniunea, la Kiev. Recomandarea ca Ucraina sa devina…

- Polonia nu va primi bani din planul de relansare economica post-COVID, in suma totala de 35,4 miliarde de euro, decat daca efectueaza reforme in justitie, a declarat joi, la Varsovia, presedinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, relateaza AFP. Aprobarea de catre UE, miercuri, a PNRR-ului…