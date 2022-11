Stiri pe aceeasi tema

Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina sunt acte de teroare pura - sustine sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit careia toate aceste actiuni ale armatei ruse reprezinta crime de razboi - transmite RBC.

Comisia Europeana propune un nou pachet de "sanctiuni drastice" impotriva Rusiei, care ar "stabili temeiul juridic" pentru plafonarea pretului petrolului, a declarat, miercuri, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intr-o declaratie de presa la Bruxelles, relateaza CNN și news.ro.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avut o intervenție brutala in procesul legislativ din Italia și a spus ca in cazul in care la Roma va ajunge un Guvern de extrema dreapta, atunci Bruxellesul ar putea iniția proceduri prin care fondurile europene ale Italiei sa fie taiate.

Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a sosit joi la Kiev, in cea de a treia sa vizita in Ucraina de la inceputul razboiului rus, in care va discuta cu presedintele Volodimir Zelenski si cu premierul Denis Smigal despre planurile de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeana (UE), relateaza

Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat miercuri, in discursul sau anual privind starea Uniunii Europene sustinut in plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, ca doreste includerea Ucrainei in zona libera de roaming europeana pentru utilizatorii de telefoane mobile,

Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus miercuri ca Uniunea Europeana sa acorde un ajutor financiar de 5 miliarde de euro destinat Ucrainei pentru a face fata consecintelor razboiului, transmite AFP, scrie AGERPRES.

Comisia Europeana a propus miercuri 5 miliarde de euro sub forma de asistența macrofinanciara pentru Ucraina, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, conform CNN, anunța Mediafax.

Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, deplange moartea unuia dintre poneii sai, care ar fi murit in atacul unor lupi, potrivit DPA.