Stiri pe aceeasi tema

- AUR anunta ca nu o voteaza pe Ursula von der Leyen pentru un nou mandat la conducerea Comisiei Europene, acuzand-o ca promoveaza ”asa-numitul pact verde – Green Deal, prin care ne-a obligat sa inchidem termocentralele, sa inchidem minele”.

- Liderii Uniunii Europene au convenit sa o nominalizeze pe Ursula von der Leyen din Germania pentru un al doilea mandat de cinci ani in funcția de președinte al Comisiei Europene, puternicul organism executiv al UE, potrivit Reuters. La summitul de la Bruxelles, cei 27 de lideri naționali ai blocului…

- Eurodeputatul PNL/PPE Siegfried Mureșan a declarat ca se așteapta ca liderii europeni sa o nominalizeze pe Ursula von der Leyen pentru un nou mandat de președinta a Comisiei Europene la reuniunea de joi a Consiliului European. „De ce este o veste buna reuniunea Consiliului European de astazi. Liderii…

- Eurodeputatul PSD Mihai Tudose, care ocupa primul loc pe lista PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare, a sustinut, la Prima TV, ca Ursula von der Leyen nu va obtine un nou mandat de presedinte al Comisiei Europene, desi a fost validata pentru aceasta functie la Congresul Partidului Popoular European…

- Aflat in Europa pentru prima data in ultimii cinci ani și intr-un context internațional complicat, președintele chinez Xi Jinping s-a intalnit, luni, la Paris cu Emmanuel Macron, președintele Franței, dar și cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Adevarata miza: instituirea unor ”reguli…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Președintele Franței, Emmanuel Macron, poarta discuții intense cu liderii UE pentru a gasi un alt candidat care sa o inlocuiasca pe actuala șefa a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dupa alegerile europarlamentare. Favoritul președintelui francez ar fi Mario Draghi, potrivit…

- Intr-un moment in care perspectiva politica europeana se afla sub semnul intrebarii, o surpriza senzaționala pare sa se contureze in ceea ce privește conducerea Comisiei Europene. Potrivit analizei realizate de POLITICO, președintele Klaus Iohannis se numara printre cei mai bine cotați candidați pentru…

- Președintele Klaus Iohannis ar putea sa o infrunte pe Ursula von der Leyen pentru funcția de președinte al Comisiei Europene, se arata intr-un material al publicației Politico, care arata subliniaza ca la Bruxelles se fac numeroase speculații cu privire la persoana care ar putea fi aleasa.