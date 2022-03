Stiri pe aceeasi tema

- SUA vor livra UE cel putin 15 miliarde de metri cubi de gaz natural lichefiat pana la sfarsitul acestui an și cel puțin 50 miliarde metri cubi in fiecare an, cel puțin pana in 2030, a anunțat președintele american Joe Biden, vineri, 25 martie, dupa ce Washingtonul și Bruxellesul au ajuns la un acord…

- Guvernele Uniunii Europene vor analiza posibilitatea impunerii unui embargo petrolier Rusiei din cauza invaziei in Ucraina, in cadrul reuniunii din aceasta saptamana cu președintele american Joe Biden, intr-o serie de summituri menite sa intareasca raspunsul Occidentului fața de politica Moscovei. Incercand…

- „Ucraina face parte din familia europeana. Agresiunea lui Putin asupra Ucrainei este o agresiune asupra tuturor principiilor pe care le impartasim, este un atac la adresa democratiilor, a suveranitatii statelor, asupra libertatii unui popor de a-si alege destinul si de a-si construi viitorul. Modul…

- sursa foto: NATO.int Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a facut declarații dupa reuniunea extraordinara a miniștrilor de Externe din statele membre la Bruxelles: Zilele viitoare va fi și mai rau in Ucraina, cu mai multe atacuriRusia aduce armament greu in UcrainaAcesta e razboiul lui Putin,…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a multumit Romaniei, Poloniei, Ungariei si Slovaciei ca i au primit pe refugiatii ucraineni, care au fost nevoiti sa fuga de "bombele lui Putin"."Astazi, o Uniune de aproape jumatate de miliard de oameni s a mobilizat pentru Ucraina. Oamenii din Europa…

- Șeful Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat sancțiuni dure impotriva Rusiei dupa invazia Ucrainei. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la contul Twitter a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Dupa cum a menționat șeful Comisiei Europene, "președintele Putin…

- Klaus Iohannis a declarat ca riscurile pentru securitatea europeana sunt in continuare la un nivel critic. Acesta face apel la unitate și coordonare in Uniunea Europeana. El a facut aceasta declarație in contextul tensiunilor de la granițele Ucrainei și in condițiile in care liderii statelor UE discuta…

- Liderii Uniunii Europene se intalnesc astazi la Bruxelles pentru a discuta despre actuala criza de securitate de la granita Rusiei cu Ucraina. Intalnirea va fi una informala, conform Politico. Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri ca Europa „spera la tot ce e mai bun”…