Stiri pe aceeasi tema

- Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europene, s-a declarat luni o "bunica mandra", dupa venirea pe lume, luna trecuta, a primului sau nepot, relateaza DPA potrivit mediafax. Ursula von der Leyen, fost ministru german al Apararii si mama a 7 copii, a postat pe Instagram o fotografie tinand…

- Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europene, s a vaccinat COVID 19.Aceasta a anuntat pe pagina sa de Twitter ca a primit astazi prima doza de vaccin impotriva virusului SARS Cov 2: "Dupa ce am depasit 100 de milioane de vaccinari in UE, ma bucur foarte mult ca am facut, astazi, prima doza de…

- Companiile BioNTech si Pfizer vor creste cu 50 milioane de doze cantitatea de vaccin anti-COVID-19 ce va livrata Uniunii Europene in trimestrul al doilea si care va ajunge la 250 milioane de doze in aceasta perioada, a anuntat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmite…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, nu mai doarme bine noaptea dupa incidentul de la Ankara de saptamana aceasta, botezat ''sofagate'', in care colegei sale Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europene, nu i-a fost alocat un scaun alaturi de el la intalnirea cu presedintele turc,…

- Premierul italian, Mario Draghi, l-a numit joi seara pe presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, drept "dictator" atunci cand a raspuns la o intrebare despre scandalul "Sofagate", noteaza AFP. "Am fost foarte mahnit de umilinta pe care presedinta Comisiei a trebuit sa o suporte cu acesti,…

- Președintele Consiliului European, Charles Michel, vine cu explicații dupa ce a fost acuzat ca nu a reacționat in timpul intalnirii de marți cu președintele Turciei, Recep Erdogan, cand șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost lasata fara scaun . El spune ca nu au dorit sa inrautațeasca…

- Rusia nu a solicitat pana in prezent Agentiei Europene a Medicamentului (EMA) autorizarea comercializarii vaccinului Sputnik V in UE, afirma presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit agentiei EFE, preluata de Agerpres. Șefa CE contrazice astfel autoritațile ruse, care anunțasera cu…

- "Suntem incantati si onorati sa anuntam ca Joe Biden va reveni virtual pe scena Conferintei la 19 februarie", au scris ei in legatura cu liderul administratiei de la Washington, care a mai participat in 2009 si 2013 la aceasta intalnire in perioada in care era vicepresedintele lui Barack Obama.Aceasta…