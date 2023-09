Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul este unul care ar trebui sa ne pastreze optimismul, dar extinderea Spațiului Schengen este blocata in Consiliul UE, spune europarlamentarul Eugen Tomac. Daca am fi fost in Spațiul Schengen nu ar fi existat o asemenea presiune pe porturile noastre mai atrage atenția politicianul. Tomac a comentat …

- Viitorul Republicii Moldova este in Uniunea Europeana, a declarat președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, in discursul sau cu privire la Starea Uniunii 2023, rostit in Parlamentul European (PE). De asemenea, oficiala a declarat ca UE va continua sa sprijine Ucraina, oferindu-i un sprijin…

- Prin masurile luate, cele doua țari au aratat deja ca fac parte din spațiul european fara frontiere interne, a declarat președinta Comisiei Europene in discursul susținut miercuri in fața Parlamentului European. Ursula von der Leyen a insistat din nou pentru admiterea Romaniei și Bulgariei in Schengen,…

- Politic Maria Stoian, deputat PNL: Organizarea Congresului PPE la București, un semnal al recunoașterii meritelor Romaniei pe plan european / Comunicat de presa septembrie 13, 2023 08:44 Romania conteaza pe harta politica și strategica a Europei, fapt certificat de decizia Adunarii politice a Partidului…

- Adunarea politica a Partidului Popular European (PPE) - cea mai mare familie politica din Europa - a decis ca Partidul Național Liberal sa gazduiasca, la București, Congresul PPE dinaintea alegerilor europarlamentare din 2024, transmite marți PNL intr-un comunicat. La eveniment vor participa peste 2.000…

- Uniunea Europeana dorește sa aiba 20 de milioane de profesioniști in domeniul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor pana in anul 2030. In prezent exista doar 9 milioane. Astfel, Comisia a prezentat in luna aprilie a acestui an un plan prin care se dorește ca angajații sa dețina aceleași capacitați…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara, s-a pronuntat miercuri in favoarea proiectului Comisiei Europene privind refacerea naturii. Eurodeputatii au adoptat propunerea cu 336 voturi ”pentru”, 300 de voturi ”impotriva” si 13 abtineri. Raportor in acest dosar este eurodeputatul socialist spaniol…