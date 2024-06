Liderii Uniunii Europene nu au ajuns inca la o decizie privind un al doilea mandat pentru Ursula von der Leyen in funcția de președinte al Comisiei Europene, a anunțat președintele Consiliului European, Charles Michel, marți dimineața devreme, relateaza agențiile internaționale de presa. „Scopul de astazi nu a fost de a lua o decizie”, a declarat […] The post Ursula von der Leyen nu mai prinde un nou mandat in fruntea Comisiei Europene appeared first on Puterea.ro .