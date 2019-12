Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson vrea sa interzica prin lege orice prelungire dincolo de anul 2020 a perioadei de tranzitie ce va urma iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana la 31 ianuarie, transmite marti AFP si agerpres.ro, citand o sursa guvernamentala de la Londra.

- Leo Varadkar, premierul Irlandei, a declarat vineri ca negocierile pe tema unui nou acord comercial între Marea Britanie și Uniunea Europeana s-ar putea încheia pâna la finalul anului viitor, daca Londra ratifica tratatul de Brexit pâna la 31 ianuarie, scrie Mediafax, citând…

- "Nu este o chestiune de apreciere, ci o chestiune de legislatie", a afirmat Amelie de Montchalin la postul francez Public Senat. "Daca Regatul Unit este membru al Uniunii Europene, cum este la acest stadiu deoarece Brexit-ul nu a avut inca loc, legislatia europeana spune ca este nevoie de un comisar…

- Presedinta aleasa a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a trimis premierului britanic Boris Johnson o scrisoare în care îi solicita sa prezinte un candidat la postul de comisar european, a anuntat miercuri o purtatoare de cuvânt a

- In cadrul unui interviu pentru postul german de televiziune ARD, președintele in exercițiu al Executivului britanic, ce urmeaza sa fie inlocuit de Ursula von der Leyen, a apreciat ca problemele cu care se confrunta statul britanic au fost amplificate ca urmare a inițiativei Brexit. „Marea…

- Președintele-ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat joi ca Marea Britanie va trebui sa nominalizeze un comisar european in cazul in care va fi in continuare țara membra a Uniunii Europene și dupa data de 31 octombrie, informeaza site-ul postului Euronews, potrivit Mediafax.Un…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, anuntata de premierul Boris Johnson pentru 31 octombrie, creeaza mari incertitudini pentru Regatul Unit si UE, dar si pentru viitorul cetatenilor europeni aflati in UK, intre care sute de mii de romani.

