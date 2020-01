Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri, la Dublin, ca nicio tara nu va fi afectata atat de grav de Brexit ca Irlanda, relateaza DPA. Ursula von der Leyen a facut aceasta afirmatie la o conferinta de presa cu prim-ministrul Leo Varadkar in contextul in care protestele fermierilor impotriva pretului carnii de vita a blocat traficul rutier la o ora de varf. Leo Varadkar i-a multumit sefei CE pentru solidaritatea pe care executivul UE a aratat-o fata de Irlanda in timpul negocierilor pentru Brexit, care a asigurat faptul "ca nu va exista o frontiera dura pe…