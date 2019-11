NATO, tinta criticilor din partea presedintelui francez Emmanuel Macron, si Uniunea Europeana sunt complementare, si nu rivale, a declarat miercuri noua presedinta a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza AFP.



In materie de aparare europeana, "UE si NATO sunt complementare, nu sunt rivale", a declarat fostul ministru german al apararii in cadrul unei conferinte de presa, la putin timp dupa ce a obtinut investitura in Parlamentul European de la Strasbourg.



"NATO este cu siguranta cea mai puternica alianta militara din lume, si Uniunea Europeana nu va fi niciodata…