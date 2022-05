Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se deplaseaza luni in Ungaria pentru a discuta cu premierul ungar Viktor Orban despre "securitatea de aprovizionare energetica a Europei", a anuntat purtatorul sau de cuvant, in contextul in care Budapesta blocheaza un proiect de embargo asupra petrolului…

- Ungaria nu poate susține noul pachet de sancțiuni UE impotriva Rusiei in forma sa actuala – care include un embargo asupra importurilor de țiței – a declarat Viktor Orban, vineri, premierul de la Budapesta, la un post de radio, potrivit Reuters . Viktor Orban a declarat ca propunerea actuala a Comisiei…

- Ungaria nu poate sprijini cel de-al șaselea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene impotriva Moscovei in forma sa actuala, inclusiv un embargo asupra importurilor de țiței rusesc, a declarat vineri premierul Viktor Orban, la radioul de stat, citat de Reuters.Orban a declarat ca actuala propunere a…

- Comisia Europeana ar putea scuti Ungaria și Slovacia de un embargo privind cumpararea petrolului rusesc, au declarat luni doi oficiali UE pentru Reuters. Liderii europeni discuta in aceasta saptamana despre introducerea unui embargo treptat pentru petrolul rusesc, insa Ungaria a anunțat deja ca nu va…

- Ungaria va incalca sanctiunile impuse Rusiei de catre UE daca da curs promisiunii de a plati Moscovei gazul natural in ruble, a declarat vineri la postul CNN presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.„Am facut o analiza a decretului lui Putin si situatia este foarte clara din punct de vedere…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este in Romania. Discuții cu premierul și președintele Iohannis, la Cotroceni. Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va intalni astazi la Palatul Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis pentru a discuta despre situatia din Ucraina…

- Cei doi oficiali au programate, incepand cu ora 10:00, convorbiri tete-a-tete si convorbiri oficiale, urmate de declaratii comune de presa.Sefa Comisiei Europene se afla in Romania de miercuri seara, cand a avut o intrevedere cu prim-ministrul Nicolae Ciuca."Presedinta CE va vizita Romania si Slovacia…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen se va intalni joi, de la ora 10:00, cu președintele Romaniei, Klaus Iohannis, pentru a discuta despre situația din Ucraina și despre sprijinul Europei pentru refugiații din Ucraina.