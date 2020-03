Ursula von der Leyen: Liderii politici din UE au subestimat amploarea pandemiei Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, a recunoscut ca responsabilii politici au subestimat cu totul amploarea pericolului reprezentat de pandemia cu noul coronavirus, intr-un interviu publicat miercuri de cotidianul german Bild. ”Cred ca noi toti, care nu suntem experti, am subestimat la inceput coronavirusul. Dar intre timp a devenit clar ca este vorba despre The post Ursula von der Leyen: Liderii politici din UE au subestimat amploarea pandemiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

