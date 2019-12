Stiri pe aceeasi tema

- Noua presedinta a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat duminica ca se va deplasa vineri la Addis Abeba in prima sa vizita in afara UE pentru a se intalni cu castigatorul premiului Nobel pentru pace Abiy Ahmed si cu reprezentantul Uniunii Africane Moussa Faki, relateaza AFP."Am…

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a obtinut miercuri o larga sustinere in Parlamentul European (PE) pentru a da ”un nou start” Europei, prin votul de investire al eurodeputatilor, relateaza AFP, potrivit news.ro.Prima presedinta a Comisiei a primit aprobarea a 461 de deputati…

- Margarita Robles, actual ministru al apararii, il va inlocui in functie pe seful diplomatiei, Josep Borrell, care va ocupa postul de Inalt Reprezentant al UE pentru afaceri externe si politica de securitate in Comisia Europeana condusa de Ursula von der Leyen, a anuntat miercuri guvernul spaniol, transmite…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut vineri, 18 octombrie a.c., la Bruxelles, Regatul Belgiei, declaratii de presa, inaintea participarii la reuniunea Consiliului European. Va prezentam in continuare transcrierea declaratiilor de presa: Jurnalist: Buna dimineata, domnule Presedinte! Presedintele…

- ”Nu e nicio batalie, e o execuție”, a fost precizarea lui Bogdan Chirieac, in urma afirmației facute de Sabina Iosub. Analistul politic subliniaza ca aceasta situație vine ”dupa ce, ani de zile, au fost distruse imaginea și prestigiul Romaniei in strainatate”, amintind de momentul din ”noiembrie…

- Președintele-ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a desemnat-o pe Dana Spinant, fosta jurnalista la PRO TV, in funcția de purtator de cuvant adjunct al Executivului european, se arata intr-un comunicat al instituției europene, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Misterul a fost elucidat!…

- Ursula von der Leyen, viitorul președinte al Comisiei Europene, a anunțat cei 27 de membri ai echipei sale, bazata pe egalitate de gen și condusa de persoane cu experiența, și a promis o Uniune Europeana mai puternica pe plan mondial, relateaza publicația Financial Times, conform Mediafax.Fostul…