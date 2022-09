Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana va propune un plafon la pretul gazelor naturale rusesti, alaturi de masuri cum ar fi o tinta obligatorie privind reducerea utilizarii de electricitate in perioadele de consum de varf, o limita pentru veniturile firmelor care produc electricitate cu costuri reduse

- Ursula Von der Leyen a anunțat propunerile executivului european pentru problema gazului rusesc. Șefa Comisiei Europene a declarat ca Europa trebuie sa reduca veniturile pe care Putin le folosește pentru a finanța razboiul impotriva Ucrainei.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a salutat vineri dupa-amiaza declaratia presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind propunerea de plafonare a gazelor importate din Federatia Rusa si considera ca reprezinta o noua dovada ca institutiile de la Bruxelles sunt

- A sosit momentul sa fie stabilita o plafonare a pretului gazului rusesc, care vine prin conducte spre Europa, pentru a lupta contra incercarilor presedintelui Vladimir Putin de a manipula piata europeana a energiei, a afirmat vineri presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmite Reuters,…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a indemnat luni tarile membre ale Uniunii Europene sa investeasca in energii regenerabile pentru a spori independenta blocului comunitar de gazele rusesti si ca gospodariile sa-si inlocuiasca aparatele electrocasnice cu unele

- Tarile europene care nu depind de aprovizionarea cu gaze din Rusia trebuie sa manifeste solidaritate fata de cele care sunt fortate sa faca eforturi pentru a le economisi din cauza riscului iminent de intrerupere a livrarilor, a spus luni sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

- Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, propune reducerea consumului de gaze cu 15% in țarile UE, pana la primavara: „In acest fel vom trece sigur peste iarna”. „Este un scenariu probabil acela ca ar putea avea loc o intrerupere totala a furnizarii de gaz rusesc, ceea ce ar afecta intreaga Uniune…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri ca Uniunea Europeana, formata din 27 de tari, trebuie sa elaboreze planuri de urgenta pentru a fi pregatita in cazul unei intreruperi complete a gazelor rusesti in urma razboiului purtat de Kremlin in Ucraina.