Declarație puternica a președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in chiar ziua in care la DIICOT a fost inregistrata o sesizare penala a Grupului de Comunicare Strategica impotriva unei televiziuni pentru o infracțiune cuprinsa in partea speciala a Codului Penal: infracțiuni contra siguranței naționale. Art. 404 – Comunicarea sau raspandirea, prin orice mijloace, de