- Comisia Europeana (CE) isi intensifica actiunile de combatere a fraudelor cu vaccinuri impotriva COVID-19 si de tragere la raspundere a celor responsabili, a dat asigurari miercuri Ursula von der Leyen. Cu acest prilej, sefa CE a adresat o intrebare Rusiei.

- Comisia Europeana îsi intensifica actiunile de combatere a numarului în crestere de fraude cu vaccinuri împotriva COVID-19 si de tragere la raspundere a celor responsabili, a declarat miercuri presedinta executivului comunitar, relateaza Reuters citata de Agerpres. Pe de alta parte,…

- Europa trebuie sa actioneze mai eficient si mai rapid in obtinerea vaccinurilor impotriva COVID-19 pentru populatia sa, a declarat luni presedintele Emmanuel Macron, care l-a primit in vizita la Paris pe omologul sau sarb Aleksandar Vucic, relateaza Reuters. "Suntem intr-o cursa contra timp in privinta…

- De asemenea, AstraZeneca va extide capacitatea de productie din Europa. Grupul anuntase ca va livra UE doar 31 de milioane de doze pana la sfarsitul lui martie - in loc de 80 de milioane de doze de vaccin impotriva Covid-19, cum prevedea initial. AstraZeneca a sustinut ca nu este obligata contractual…

- Miercuri, 06 ianuarie 2021, Comisia Europeana a luat decizia acordarii autorizatiei conditionate de punere pe piata a celui de-al doilea vaccin impotriva COVID-19. Este vorba despre vaccinul dezvoltat de Moderna, recomandat anterior de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA). Presedinta Comisiei Europene,…

- Comisia Europeana a autorizat miercuri conditionat vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de compania americana Moderna, a anuntat presedinta executivului comunitar, Ursula von der Leyen, relateaza AFP, dpa si Reuters. Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a recomandat anterior in cursul zilei autorizarea…

- Comisia Europeana a autorizat miercuri vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de compania americana Moderna, a anuntat presedinta executivului comunitar, Ursula von der Leyen, relateaza AFP, dpa si Reuters. Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a recomandat anterior in cursul zilei autorizarea conditionata…

- Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) a anunțat marți ca va lua pe 21 decembrie o decizie cu privire la autorizarea vaccinului Pfizer/BioNTech, cu opt zile mai devreme decat era planificat, informeaza Agerpres, care citeaza agențiile Reuters și DPA. Inițial decizia era anunțata pe 29 decembrie,…