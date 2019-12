Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a exprimat rezerve cu privire la participarea gigantului chinez al telecomunicatiilor Huawei la extinderea retelei mobile 5G in Europa, intr-un interviu publicat vineri, relateaza AFP. "In cazul in care exista riscul ca datele cetatenilor sau ale companiilor sa fie exploatate in conformitate cu (o lege chineza a serviciilor secrete), nu il putem accepta" in Europa, a declarat von der Leyen pentru publicatia germana Der Spiegel. Legea la care face referire oficialul european prevede ca societati precum Huawei sa transmita informatii statului chinez.…