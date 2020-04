Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana ajuta la repatrierea a circa 100.000 de europeni blocati din strainatate din cauza consecintelor pandemiei de coronavirus, a transmis joi presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit AFP.

- Trei sferturi dintre cei 184 de romani infectați cu noul coronavirus fie nu au simptome deloc, fie au simptome foarte ușoare, iar 19 persoane s-au vindecat, a declarat marți președintele Klaus Iohannis, la inceputul videoconferinței cu premierul Orban și cu miniștrii implicați in gestionarea epidemiei…

- Uniunea Europeana a anuntat duminica aceasta ca va limita exporturile de masti chirurgicale si alte echipamente de protectie, pentru a garanta aprovizionarea blocului comunitar pe fondul pandemiei cu noul coronavirus, informeaza AFP. "Am adoptat astazi (duminica - n.r.) un sistem de autorizare la export…

- Un summit planuit pentru sfarsitul lui martie la Beijing intre China si Uniunea Europeana urmeaza sa fie amanat din cauza pandemiei de coronavirus, au declarat doi oficiali UE si doi diplomati citati de Reuters, care vorbeste despre o lovitura data eforturilor blocului comunitar de a face presiuni…

- Presedintele Turciei Recept Erdogan s-a intalnit luni la Bruxelles cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si presedintele Consiliului European, Charles Michel, fara ca la finalul discutiilor sa fie publicata o declaratie comuna sau sa fie sustinuta o conferinta de presa comuna, asa cum…

- Activista ecologista Greta Thunberg a transmis Romaniei un mesaj in care spune ca romanii trebuie sa fie uniti impotriva taierilor ilegale de paduri, scrie Mediafax. „Buna, numele meu este Greta Thunberg si sunt o activista pentru mediu din Suedia. Va indemn sa va alaturati miscarii Fridays for Future…

- Tarile membre ale UE au transmis marti Agentiei europene de control la frontiere Frontex acordul lor de a contribui la o interventie rapida pentru a ajuta Grecia in fata afluxului miilor de migranti veniti prin Turcia. In plus, sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a promis Greciei, pe care a…