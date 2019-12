Noua presedinta a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat duminica ca se va deplasa vineri la Addis Abeba in prima sa vizita in afara UE pentru a se intalni cu castigatorul premiului Nobel pentru pace Abiy Ahmed si cu reprezentantul Uniunii Africane Moussa Faki, relateaza AFP. "Am decis sa efectuez in Africa prima mea deplasare in afara UE si ma voi deplasa vineri la Addis Abeba pentru a ma intalni cu dl Moussa Faki, reprezentantul Uniunii Africane, prim-ministrul Etiopiei si castigatorul premiului Nobel pentru pace Abiy Ahmed, si presedinta Etiopie, dna Sahle-Work Zewde, singura femeie…