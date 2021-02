Stiri pe aceeasi tema

- Laboratorul german BioNTech a anuntat luni accelerarea livrarii in Uniunea Europeana a vaccinului impotriva COVID-19 dezvoltat impreuna cu compania americana Pfizer, afirmand ca vor putea furniza pana la 75 de milioane de doze suplimentare in al doilea trimestru al anului, relateaza AFP, dpa si Reuters.…

- Certificatul de vaccinare „este o cerința medicala”, a spus, joi, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Ea a salutat inițiativa guvernului elen care permite persoanelor vaccinate sa calatoreasca liber și a solicitat un certificat de vaccinare recunoscut reciproc in toate țarile Uniunii…

- Germania intentioneaza sa inaspreasca verificarile in cazul persoanelor care intra in tara, in cadrul eforturilor de a tine sub control cresterea cazurilor de Covid-19, care provoaca un numar record de decese in cel mai populat stat din Uniunea Europeana, transmite Reuters. Propunerea, care urmeaza…

- Oamenii de stiinta nu sunt 100% increzatori ca vaccinurile anti-COVID-19 vor functiona si in cazul noii variante de coronavirus de tip nou detectate in Africa de Sud, a afirmat luni Robert Peston, editor politic al canalului ITV, citand un consilier stiintific neidentificat al guvernului britanic, relateaza…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a autorizat luni primul vaccin impotriva Covid-19 care ar urma sa fie folosit in Uniunea Europeana, cel produs de Pfizer-BioNTech, informeaza AFP. Comisia Europeana va avea ultimul cuvant in ceea ce privește aprobarea vaccinului, insa aceasta urmeaza de regula…

- Anul viitor se transforma intr-o catastrofa umanitara, iar țarile bogate nu trebuie sa calce țarile sarace intr-o „lupta pentru vaccinuri”, afirma conducerea ONU, intr-o reuniune oficiaa a Adunarii Generale de vineri, relateaza Reuters. Șeful Programului Alimentar Mondial (PAM), David Beasley, și șeful…

- UE pariaza viitorul cetațenilor sai și al economiei europene pe vaccinuri. Dar care sunt termenii acestui pariu și cat de mult vor trebui sa acopere contribuabilii UE? Acestea sunt intrebari la care liderii din Bruxelles refuza sa raspunda, remarca Politico. Președintele Comisiei Europene, Ursula von…