Stiri pe aceeasi tema

- Ursula von der Leyen propune crearea unei agentii europene pentru cercetare in domeniul biomedical: ”Pandemia si incertitudinea nu s-au terminat” Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in Parlamentul European de la Bruxelles, ca pandemia de coronavirus si incertitudinea pe care…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat astazi ca Uniunea Europeana va crea propria agentie de cercetare biomedicala. De asemenea, va convoca un summit global privind sanatatea, anul viitor, in Italia, intr-o incercare de a se pregati mai bine pentru viitoarele pandemii. Presedinta…

- Președintele Consiliului European, Charles Michel, susține ca Uniunea Europeana a facut un nou pas spre configurarea unei relații mai echilibrate cu Administrația de la Beijing. “Sunt multumit ca am putut discuta prin videoconferinta cu presedintele Xi Jinping, alaturi de Ursula von der Leyen, presedintele…

- Comisia Europeana și-a confirmat luni interesul de a participa la mecanismul COVAX care vizeaza accesul echitabil la vaccinuri impotriva COVID-19, anunțand o contribuție de 400 de milioane de euro sub forma de garanții, menita sa sprijine programul Organizației Mondiale a Sanatații in contextul eforturilor…

- Rudele unora dintre victimele noului coronavirus in Italia s-au adresat luni organismelor europene cerandu-le sa monitorizeze anchetele penale in desfasurare in aceasta tara cu privire la presupuse neglijente in modul in care a fost gestionata epidemia de COVID-19, transmite luni dpa. Grupul 'Noi…

- Rudele unora dintre victimele noului coronavirus in Italia s-au adresat luni organismelor europene cerandu-le sa monitorizeze anchetele penale in desfasurare in aceasta tara cu privire la presupuse neglijente in modul in care a fost gestionata epidemia de COVID-19, transmite luni dpa, potrivit Agerpres.Grupul…

- Uniunea Europeana si China vor incerca sa depaseasca tensiunile dintre ele cu ocazia unui summit in sistem de videoconferinta ce are loc luni, acestea fiind primele discutii oficiale intre Bruxelles si Beijing dupa acuzatiile europene privind dezinformarea despre noul coronavirus de catre partea…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, joi, la reuniunea la nivel inalt a Parteneriatului Estic, desfasurata in format videoconferinta, potrivit Administratiei Prezidentiale. Reuniunea este prezidata de catre presedintele Consiliului European, Charles Michel, care reprezinta Uniunea Europeana alaturi…