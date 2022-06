Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a transmis președintelui Volodimir Zelenski ca avizul executivului UE cu privire la cererea Ucrainei de a adera la Uniunea Europeana va fi gata pana la sfarșitul saptamanii viitoare. „Discutiile de astazi ne vor permite sa finalizam evaluarea noastra pana la finalul saptamanii viitoare”, a declarat Ursula von der […] The post Ursula von der Leyen: Avizul CE privind aderarea Ucrainei la UE va fi gata saptamana viitoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .