- Uniunea Europeana este pregatita sa adopte sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei in cazul unei noi agresiuni contra Ucrainei, a anuntat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, marți, in ziua in care are loc și summitul Joe Biden - Vladimir Putin pe tema situației din Ucraina.

- UE il acuza pe presedintele Alexandr Lukashenko ca foloseaste o tactica “specifica gangsterilor” in situatia de la granita care dureaza de luni de zile si in care cel putin sapte migranti au murit. UE si NATO afirma ca Lukasenko se foloseste de migrantii ca de o arma pentru a face presiuni asupra Occidentului,…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut ca Gaprom nu a reușit sa furnizeze pentru Uniunea Europeana toata cantitatea de gas necesara. Criticii sunt de parere ca rușii incearca sa forțeze o deschidere mai rapida a controversatului gazoduct Nord Stream 2. „Desi Gazprom si-a onorat…

- Europeana studiaza scenarii pentru a garanta furnizarea de gaze naturale catre Ucraina, prin fluxuri inverse dinspre tari precum Slovacia sau inmagazinarea comuna in depozite a acestui combustibil, a declarat marti presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit agentiei EFE. ''Sprijinim…