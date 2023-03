Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana trebuie sa reduca riscurile in relatia cu Beijingul, in contextul tranzitiei Chinei de la o era a reformei si deschiderii spre o era a intensificarii controlului si incisivitatii, afirma presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Ley

- Viitorul relatiilor intre Uniunea Europeana si China depinde in mare parte de atitudinea Beijingului fata de „razboiul lui Putin” in Ucraina, a avertizat joi șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care urmeaza sa faca o vizita in China.

- China trebuie sa joace un rol in a face presiuni pentru o „pace dreapta” in Ucraina, iar rolul sau in conflict va fi vital in stabilirea relațiilor cu Uniunea Europeana, a declarat joi, 30 martie, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza The Guardian . China, in calitate de membru…

- Uniunea Europeana doreste „reguli de joc echitabile cu China" evitand riscurile de „dependenta" energetica, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aparandu-si pozitiile pe aceasta tema din cursul vizitei sale la Washington, transmite AFP.

- Uniunea Europeana doreste "reguli de joc echitabile cu China" evitand riscurile de "dependenta" energetica, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aparandu-si pozitiile pe aceasta tema din cursul vizitei sale la Washington, transmite AFP,

- Ambasadorul chinez la Uniunea Europeana (UE), Fu Cong, a declarat ca presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si presedintele Consiliului European, Charles Michel, ar putea intreprinde o vizita in China in prima jumatate a lui 2023, informeaza cotidianul chinez Global Times, transmite…

- Ambasadorul chinez la Uniunea Europeana (UE), Fu Cong, a declarat ca presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si presedintele Consiliului European, Charles Michel, ar putea intreprinde o vizita in China in prima jumatate a lui 2023, informeaza cotidianul chinez Global

- Ambasadorul chinez la Uniunea Europeana, Fu Cong, a declarat ca presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si presedintele Consiliului European, Charles Michel, ar putea face o vizita in China in prima jumatate a lui 2023, informeaza cotidianul chinez Global Times.