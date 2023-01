Stiri pe aceeasi tema

- Europa va continua sa sprijine Ucraina „atat timp cat va fi necesar'' in fata Rusiei, a promis presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intr-un discurs rostit marti in cadrul Forumului Economic Mondial de

- Viktor Orban, unul dintre cei mai ultranaționaliști lideri europeni, considerat un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, vrea incetarea sancțiunilor impuse de Uniunea Europeana Rusiei.„A venit momentul in care ar trebui sa vina cineva care este suficient de curajos si care are bicepși puternici…

- Contractele uriașe pe bani grei ridica tot mai multe semne de intrebare in contextul in care s-au cumparat 1,8 miliarde de doze, iar populația Uniunii este de doar 450 de milioane de oameni.Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este principala veriga in afacerea cu americanii de la Pfizer. Procurorii…

- Uniunea Europeana va impune noi sanctiuni impotriva Belarusului pentru sprijinul acordat agresiunii militare ruse din Ucraina. Aceste sancțiuni fac parte din eforturile de a presa Rusia pentru a pune capat razboiului, a declarat marti presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

- Planificatul summit UE-Ucraina anuntat de blocul european nu va avea loc la Bruxelles, contrar informatiilor initiale, ci la Kiev, a anuntat luni seara, 2 ianuarie, Biroul prezidential din capitala Ucrainei, informeaza marti dpa și Agerpres . Schimbarea a fost anuntata dupa conversatia telefonica care…

- Conducerea Suediei va fi „cruciala" in menținerea sprijinului pentru Ucraina atunci cand aceasta va prelua președinția UE, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- UE va oferi Republicii Moldova un ajutor de 200 de milioane de euro pentru a face fața crizei energetice și electrice din acest an, iar alte 50 de milioane de euro vor fi oferite ca suport bugetar fix. Despre acest lucru a anunțat joi, 10 noiembrie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen,…