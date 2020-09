Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a atacat miercuri "zonele libere de LGBT" decretate in Polonia, spunand ca sunt "zone fara umanitate" care "nu-si au locul" in Uniunea Europeana, si a anuntat intentia de a consolida drepturile cuplurilor homoparentale in UE, potrivit AFP.

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat miercuri ca acordul privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana, semnat in ianuarie, nu poate fi modificat unilateral, potrivit AFP. "Este imposibil sa fie modificat unilateral, sa se ignore sau sa nu i se mai aplice dispozitiile.…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat miercuri o propunere de reducere cu 55% a emisiilor de gaze cu efect de sera in Uniunea Europeana pana in 2030 in raport cu nivelul din 1990, fata de un obiectiv fixat in prezent la o diminuare cu 40%, cu scopul de a ajunge la o neutralitate…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat astazi ca Uniunea Europeana va crea propria agentie de cercetare biomedicala. De asemenea, va convoca un summit global privind sanatatea, anul viitor, in Italia, intr-o incercare de a se pregati mai bine pentru viitoarele pandemii. Presedinta…

- Comisia de Mediu a Parlamentului European a adoptat joi un obiectiv cu caracter obligatoriu de reducere cu cel putin 60% a emisiilor de gaze cu efect de sera in UE, mai ambitios decat scopul promis de Comisia Europeana si element cheie al Pactului Verde European, potrivit AFP.Amendamentul…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a exprimat, miercuri, „profunda tristețe” dupa incendiul care a cuprins tabara de refugiați Moria din insula greceasca Lesbos. „Noi suntem gata...