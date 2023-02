Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri, 15 februarie, ca cel de-al 10 pachet de sanctiuni pe care blocul european il va adopta impotriva Rusiei, in valoare totala de 11 miliarde de euro, va viza noi interdictii comerciale si controale ale exporturilor de tehnologie,…

- Saptamanile ce urmeaza vor fi ”decisive” pentru rezultatul razboiului din Ucraina, a apreciat joi presedintele Consiliului European (CE), Charles Michel, care le-a cerut liderilor statelor membre ale Uniunii Europene sa raspunda cererilor de inarmare formulate de Kiev, transmite AFP. Menționam ca la…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a aterizat miercuri in Regatul Unit pentru a doua sa vizita in strainatate de la inceputul invaziei ruse acum aproape un an. UPDATE Zelenski s-a intalnit miercuri dupa-amiaza cu Regele Charles al III-lea, care l-a primit la Palatul Buckingham. NEW: The King…

- Șefa Comisiei Europene și mai mulți membri ai echipei sale de comisari au sosit joi in capitala greu incercata a Ucrainei pentru un summit de doua zile care are menirea de a transmite un semnal puternic, atat Kievului cat și Rusiei, la aproape un an de la debutul invaziei, scriu Reuters și Politico.…

- Institutul american pentru studiul razboiului (ISW) nu considera, in raportul pe care il prezinta zilnic, ca desfașurarea sistemelor de aparare aeriana la Moscova are legatura cu amenințarea unui atac dinspre Ucraina, potrivit BBC . In ultima saptamana, pe rețelele de socializare rusești au aparut…

- Ungaria s-a pronunțat impotriva unui nou pachet de sancțiuni anti-ruse in cadrul unei reuniuni a reprezentanților permanenți ai Uniunii Europene (UE), relateaza Financial Times (FT). Bruxelles-ul a refuzat sa ofere Budapestei 5,8 miliarde de euro pentru redresarea dupa pandemie, drept raspuns la care…

- Pierderile Ucrainei, potrivit Uniunii Europene, de la inceputul invaziei armatei ruse, din februarie, se ridicat la peste 100.000 de militari și peste 20.000 de civili. Acest lucru a fost anunțat miercuri, intr-un mesaj video, de catre șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Bruxelles-ul propune…

- Președintele rus Vladimir Putin a avertizat joi, in timpul unei conversații telefonice cu premierul irakian, ca planurile Occidentului de a introduce plafoane la prețul petrolului ar putea avea „consecințe grave” pentru piețele de energie, informeaza agenția France Presse, citata de The Moscow Times…