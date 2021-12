Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat ca statele membre au comandat 180 milioane de doze de vaccin anti-COVID adaptat variantei Omicron, in al treilea contract incheiat cu companiile Pfizer/ BioNTech.

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat vineri ca țarile UE au comandat o tranșa de 180 milioane de doze de vaccin adaptat variantei Omicron, in al treilea contract incheiat cu companiile Pfizer - BioNTech.

- Vaccinarea obligatorie este luata in calcul de Uniunea Europeana, ca reacție fața de raspandirea in Europa a noii tulpini de coronavirus, Omicron, a declarat Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene. Ursula von der Leyen a lansat un apel la mobilizare și a declarat ca statele membre ale…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila , a anunțat ca pana in prezent, in Europa au fost inregistrate 70 de cazuri de infectare cu Omicron, noua tulpina a virusului SARS CoV-2. Și in Romania se vor inregistra astfel de cazuri, a mai spus Rafila. Ministrul Sanatații a anunțat ca tulpina Omicron a fost…

- O ''cursa contracronometru'' a inceput pentru analizarea variantei Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2, a declarat, duminica, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a indemnat populatiei sa respecte toate normele necesare pentru apreveni infectarea, transmite AFP.

- Ea a amintit ca in contractul semnat de Comisia Europeana cu grupul farmaceutic Pfizer BioNTech pentru achizitia in total a 1,8 miliarde de doze de vaccin exista o clauza referitoare la situatia aparitiei unei variante a coronavirusului care ocoleste vaccinul existent in prezent. AFP transmite o 39;…

- Maia Sandu a anuntat miercuri, 27 octombrie, ca Republica Moldova a primit un grant in valoare de 60 de milioane de euro din partea Comisiei Europene ca ajutor in criza energetica pe care o traverseaza tara, informeaza News.ro , care citeaza Reuters. „Grantul de 60 de milioane de euro ca sprijin pentru…