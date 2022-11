Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anuntat, marti pe Twitter, alocarea de catre executivul european a unui pachet de asistenta financiara in valoare de 2,5 miliarde de euro pentru Ucraina. „Comisia Europeana plateste inca 2,5 miliarde de euro pentru Ucraina. Avem planificate alte 18…

- ”Acest ajutor financiar stabil, regulat si previzibil, in valoare medie de 1,5 miliarde de euro pe luna, va permite acoperirea unei parti importante a nevoilor de finantare pe termen scurt ale Ucrainei in 2023, pe care autoritatile ucrainene si Fondul Monetar Interntaional (FMI) le estimeaza la 3-4…

- ”Problema prioritata pentru noi este integrarea Ucrainei in piata comuna a UE, cum suntem pe calea catre statutul de stat membru UE”, a declarat seful statului ucrainean intr-o conferinta de presa comuna cu presedinta CE Ursula von der Leyen.The post Ucraina vrea sa adere la piata comuna europeana,…

- Comisia Europeana anunta ca va strange peste 140 de miliarde de euro din impozite exceptionale pe profiturile companiilor energetice pentru a atenua lovitura data de preturile record ale energiei din aceasta iarna, scrie FT. In contextul in care preturile la energie au crescut vertiginos in urma…

- Cei 27 de ministri de finante ai UE au dat unda verde unui nou ajutor de cinci miliarde de euro pentru Ucraina in scopul de a o ajuta sa faca fata consecintelor razboiului.Aceasta asistenta sub forma de imprumut, propusa de Comisia Europeana, reprezinta a doua transa dintr-un pachet maxim de noua miliarde…

- Comisia Europeana propune ca Uniunea sa acorde Ucrainei un nou ajutor financiar, in valoare de 5 miliarde de euro, care sa ajute Kievul sa faca fața consecintelor razboiului. Anunțul a fost facut de șefa CE, Ursula von der Leyen. „Astazi, Comisia propune o asistenta macro-financiara suplimentara de…

