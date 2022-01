Stiri pe aceeasi tema

- CE a decis: certificatul verde Covid, valabil doar noua luni dupa vaccinarea cu a doua doza, in cazul calatoriilor dintr-o țara in alta. Comisia Europeana a stabilit ca certificatul verde Covid sa fie valabil doar noua luni dupa vaccinarea cu a doua doza, in cazul calatoriilor dintr-o țara in alta.…

- Compania farmaceutica Pfizer a informat ca populația ar putea avea nevoie de vaccinarea cu a patra doza de ser anti-COVID pentru o imunizare completa. De asemenea, CEO-ul Pfizer a explicat ca a patra injecția ar putea fi necesara mult mai devreme decat ne-am așteptat. CEO-ul Pfizer a anunțat…

- Uniunea Europeana va dispune de vaccinuri anti-Covid adaptate pentru copii, produse de Pfizer - BioNTech, incepand din 13 decembrie. Serurile au fost deja aprobate de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), a anuntat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

- Producția versiunii pentru copii a vaccinului anti-Covid-19 al companiei Pfizer/ BioNTech se va accelera, iar dozele vor fi disponibile in UE pe 13 decembrie, a anunțat miercuri, 1 decembrie, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Șefa executivului european a precizat ca deține aceasta…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a propus miercuri oficial ca la nivelul Uniunii Europene persoanele cu varsta de peste 60 de ani sa poata calatori pe baza certificatului verde numai daca au primit si doza booster de vaccin impotriva COVID-19, relateaza agentia EFE, preluata de Agerpres. ”Cred ca…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita Parchetului European, in special prim-procurorului șef european, Laura Codruța Kovesi, sa inceapa investigarea modului in care Comisia Europeana a facut achizițiile de vaccinuri anti-COVID-19. Gruparea politica motiveaza solicitarea pe baza investigațiilor…

- Avand in vedere faptul ca investigații independente de presa au scos la iveala date și informații concrete cu privire la legaturi directe intre familia președintei Comisiei Europene, Ursula van der Leyen, și o mare companie producatoare de vaccinuri anti-COVID, consideram ca fiind de maxim interes pentru…

- Un numar de 27 de europarlamentari din toate grupurile politice si reprezentand 15 state member i-au solicitat presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen si comisarului pentru locuri de munca si drepturi sociale, Nicolas Schmit, un mecanism specific de ajutor si asistenta dedicat copiiilor…