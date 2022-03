Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta CE: Romania este un exemplu de solidaritate in Europa Foto: Administratia prezidentiala Criza din Ucraina și sprijinul României pentru refugiații din țara vecina s-au aflat pe agenda discuțiilor purtate astazi la București de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu președintele…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat, joi, ca Romania este un exemplu extraordinar de solidaritate in Europa, mentionand ca tara noastra a ajutat nu numai refugiatii din Ucraina, dar si Republica Moldova. “Romania a oferit un exemplu induiosator pentru intreaga lume cand…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen se va intalni joi, de la ora 10:00, cu președintele Romaniei, Klaus Iohannis, pentru a discuta despre situația din Ucraina și despre sprijinul Europei pentru refugiații din Ucraina.

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat ca Ucraina este ”una dintre noi si o dorim in UE”. Oficialul european nu a oferit, insa, un orizont de timp pentru aderare.Ucraina este ”una dintre noi si ii dorim in Uniunea Europeana”, a declarat Ursula von der Leyen, intr-un interviu…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat duminica seara ca, pentru prima data in istoria sa, Uniunea Europeana va livra arme catre Ucraina, iar spațiul aerian al tuturor țarilor UE va fi inchis pentru companiile rusești. „In primul rand, inchidem spațiul aerian al UE pentru aeronavele…

- Liderii occidental au dezvaluit cateva dintre sancțiunile economice fara precedent pe care le-ar aplica Rusiei, in cazul in care ar invada Ucraina. Intrebarea este daca se va putea descurca UE fara colaborarea ruso-europeana și ce țara va avea cel mai mult de caștigat din acest conflict. Presedintele…

- Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a anunțat, marți, ca executivul european lucreaza impreuna cu statele membre pentru a pregati masurile necesare in domenii precum energia și securitatea cibernetica in eventualitatea unei invazii ruse in Ucraina, potrivit unui comunicat oficial.…

- Principalele subiecte incluse pe agenda intrunirii Consiliului European sunt coordonarea europeana in contextul pandemiei, gestionarea situatiilor de criza si rezilienta la acestea, preturile la energie, securitatea si apararea UE.”Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa, in perioada 15-16…