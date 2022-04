Urmatoarele sanctiuni ale Uniunii Europene ce vor fi impuse Rusiei vor viza bancile si in special Sberbank, precum si petrolul, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Ne uitam in continuare la sectorul bancar, in special la Sberbank, care reprezinta 37% din sectorul bancar rus. Si, desigur, exista problemele legate de energie”, a […] The post Ursula von der Leyen a pus ochii pe cea mai mare banca a Rusiei: Sberbank, in pericol, din cauza UE! first appeared on Ziarul National .