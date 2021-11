Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul britanic The Telegraph a dezvaluit ca șefa Comisiei Europene a folosit un avion privat pentru mai mult de jumatate dintre vizitele sale oficiale de la preluarea mandatului, in decembrie 2019, a relatat hotnews.ro.Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este criticata dupa ce s-a aflat…

- Soluția UE la problema schimbarilor climatice: MAI MULTE TAXE la vama pe ciment, fier, otel, aluminiu sau electricitate Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marti, la summitul COP26 privind schimbarile climatice, ca Uniunea Europeana va institui „in trei ani” o taxa vamala…

- Uniunea Europeana va contribui cu 1 miliard de euro, adica aproximativ 1,16 miliarde de dolari, la angajamentul global pentru la angajamentul global de finanțare a protecției padurilor. Acest pachet de sprijin pe o durata de 5 ani, care va fi alocat din bugetul UE, va ajuta țarile partenere ale declarației…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marti, la summitul COP26 privind schimbarile climatice, ca Uniunea Europeana va institui „in trei ani” o taxa vamala pe CO2, adica taxarea emisiilor de carbon asociate fabricarii unor anumite produse, relateaza agentia EFE.

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut ca Gaprom nu a reușit sa furnizeze pentru Uniunea Europeana toata cantitatea de gas necesara. Criticii sunt de parere ca rușii incearca sa forțeze o deschidere mai rapida a controversatului gazoduct Nord Stream 2. „Desi Gazprom si-a onorat…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat ca pana in prezent, UE a exportat peste 1 miliard de doze de vaccin anti-Covid-19 in lume. Acest lucru inseamna ca a fost livrata fiecare a doua doza de ser in mai mult de 150 de țari. De asemenea, 87 de milioande de vaccinuri au fost oferite…

- Uniunea Europeana va fi reprezentata la Kiev de Charles Michel, Președinte al Consiliului European, și de Ursula von der Leyen, Președinta Comisiei Europene. Marți, 12 octombrie, iși incepe lucrarile cel de al 23-lea summit dintre Uniunea Europeana și Ucraina, in cadrul caruia se prevede sa se semneze…