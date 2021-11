Ursula von der Leyen: A început o cursă contracronometru împotriva variantei Omicron a coronavirusului O ”cursa contracronometru” a inceput pentru analizarea variantei Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2, a declarat duminica presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a cerut populatiei sa-si ia masuri de precautie pentru a le da cercetatorilor timp sa analizeze aceasta noua varianta, transmite AFP. ”Stim ca suntem acum angajati intr-o cursa contracronometru”, a spus Von der Leyen intr-o declaratie data presei in timpul unei vizite in Letonia, adaugand ca producatorii de vaccinuri au nevoie de doua pana la trei saptamani pentru ”a avea o viziune completa asupra caracteristicilor mutatiilor”… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marea majoritate a celor 19 cazuri sunt in zona capitalei Gaborone si au istoric de calatorie in afara Botswanei, ori sunt contacte asociate acestor cazuri, a declarat la o conferinta de presa ministrul sanatatii din Botswana, Edwin Dikoloti.El a cerut sa nu fie ''politizate'' originile variantei si…

- O ''cursa contracronometru'' a inceput pentru analizarea variantei Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2, a declarat duminica presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a cerut populatiei sa-si ia masuri de precautie pentru a le da cercetatorilor timp sa analizeze aceasta noua varianta,…

- Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut duminica cetațenilor europeni sa ia masuri de precautie pentru a le da oamenilor de știința timp sa analizeze noua varianta Omicron, aparent mai contagioasa decat alte variante ale COVID, transmite AFP, citata de Agerpres . ”Stim ca suntem acum angajati…

- ''Stim ca suntem acum angajati intr-o cursa contracronometru'', a spus Von der Leyen intr-o declaratie data presei in timpul unei vizite in Letonia, adaugand ca producatorii de vaccinuri au nevoie de doua pana la trei saptamani pentru ''a avea o viziune completa asupra caracteristicilor mutatiilor''…

- Medicul Angelique Coetzee, presedinta Asociatiei Medicale din Africa de Sud si medic generalist in Pretoria, este cea care a informat autoritatile sud-africane in legatura cu aparitia unei noi variante a coronavirusului, ea fiind cea care a observat, in prima parte a lunii noiembrie, la pacienti sai…

- Varianta Omicron a aparut deja in Italia, Marea Britanie, Germania, Belgia, Danemarca si Israel. Insa, autoritatile din Olanda suspecteaza ca noua tulpina a ajuns si la ei. Autoritațile sanitare din Olanda au declarat, sambata seara, ca au detectat 61 de cazuri de COVID la persoanele care au venit vineri…

- Israelul a anuntat ca va interzice intrarea tuturor strainilor în tara si va reintroduce sistemul de urmarire telefonica pentru a limita raspândirea noii variante de coronavirus, potential mai contagioasa, detectata pentru prima data în Africa de Sud, informeaza Reuters și Jerusalem…

- Alte 1.300 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 1.034 in randul persoanelor nevaccinate. Din numarul total de cazuri, 29 cazuri asociate cu contact in afara țarii: : 4-Germania, 3-Israel, 3-Romania, 3-Turcia, 2-Bulgaria, 2-Rusia, 2-Marea…