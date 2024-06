Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz este sub presiune pentru a o sprijini pe presedinta in exercitiu a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru un al doilea mandat, daca blocul ei conservator se va clasa pe primul loc in alegerile pentru Parlamentul European de saptamana viitoare, informeaza dpa. Castigatorul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron se intalneste marti, 28 mai, cu cancelarul german Olaf Scholz, in ultima zi a unei vizite de stat in Germania, pentru a discuta despre subiecte care deranjeaza: sustinerea Ucrainei si consolidarea Uniunii Europene (UE), comenteaza France-Presse, potrivit news.ro.„Un…

- Presedintele chinez Xi Jinping a pledat luni, la Paris, ca tara sa si Uniunea Europeana sa-si consolideze „coordonarea strategica” si sa ramana „partenere”, in pofida diferendurilor multiple, de la comert la Ucraina. Seful de stat chinez a facut aceste declaratii la inceputul unei intalniri trilaterale…

- Dombrovskis, a declarat pentru CNBC ca nu crede ca ”protectionismul” comercial este raspunsul la tensiunile geopolitice accentuate, dar a insistat ca blocul este dispus sa se apere in noul mediu comercial. ”Peisajul geopolitic se schimba, devine mai fragmentat, devine mai conflictual, vedem inarmarea…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la DC News, ca nu intenționeaza sa propuna Comisiei Europene un alt prag mai mic de cel de 500.000 de euro decat cel aprobat la finalul lunii trecute, insa nu a exclus negocierile. „Nu eu am facut PNRR. Eu eram in opoziție și țipam ca nu pot citi PNRR…

- Comisia Europeana a transferat miercuri Ucrainei prima transa, de 4,5 miliarde de euro, din ajutorul macrofinanciar in valoare totala de 50 de miliarde de euro care va fi oferit Kievului din bugetul UE pana in anul 2027, transmite agentia DPA, informeaza AGERPRES . In fata invaziei ruse, aceste plati…