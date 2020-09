Ursul se plimba prin padure Ursul se plimba prin padure cu o foaie in mana. Se intalnește cu lupul care il intreaba ce este scris pe foaie. – Lista cu animalele pe care le voi manca azi. – Vai! Și sunt și eu pe lista? – Da, la Nr 7. – Vai, te rog, lasa ma sa mai vad o data copiii și apoi poți sa ma mananci. – Bine, zise ursul. Pleca lupul iși lua ramas bun de la copii apoi se intoarse la urs care-l manca. Dupa un timp, ursul se intalni cu vulpea. – Ursule, ce e pe foaia aceea? intreba ea. – Lista cu animalele pe care le voi manca azi. – Vai, și sunt și eu acolo? – Da, la Nr 6. – Ursule, te rog, nu ma manca, inca. Lasa ma… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

