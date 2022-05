Ursul s-a întors la Tazlău, pentru a doua noapte consecutivă Tazlaoanii sunt iar in stare de alerta, dupa ce ursul a fost vazut iar in aceasta seara, 5 mai, cam tot prin zona Brusturatu. Semn ca sursa de hrana la care are acces, fara rivali, il atrage in continuare. Primarul de Tazlau a convocat iar comitetul local, un echipaj de jandarmi urmand sa ajunga dupa ora 21.10, ora alertei, la fața locului. Prefectul Adrian Nița a anunțat ca de aceasta data a fost trimis și un echipaj SMURD. Probabil pentru situația cand animalul nu se mai mulțumește doar sa ucida o oaie și pentru ca lucrurile sa poata fi gestionate . Ca și aseara, localnicii vor fi anunțați prin… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

