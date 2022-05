Stiri pe aceeasi tema

- Un urs a fost filmat pe traseul Raliului Argesului, in zona localitatii Arefu, in timp ce muta un balot de paie. "Organizator voluntar la Raliul Argesului", a scris pe Facebook Laurentiu Mandu, organizator al evenimentului, care a postat imagini cu ursul. Imaginile au fost surprinse in zona localitatii…

- Traficul rutier va fi inchis, sambata si duminica, in anumite intervale orare, pe unele tronsoane ale DN 7C, DN 73C si DN 73, in judetul Arges, pentru desfasurarea „Raliului Argesului 2022”. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, in 21 si 22 mai, circulatia rutiera se va inchide pe DN 7C,…

- In zilele de 21 si 22 mai, circulatia rutiera se va inchide pe DN 7C, DN 73C si DN 73, in vederea desfasurarii evenimentului sportiv „Raliul Argesului 2022”, scrie News.ro, care citeaza Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Astfel, calendarul de desfasurare a competitiei este urmatorul: – DN 7C, sambata,…

- Raliul Argeșului se desfașoara in acest an pe 21 – 22 mai. Startul festiv s-a dat vineri, 20 mai, in Piața Primariei Pitești, de primarul Cristian Gentea. Programul competiției: Vineri, 20 mai: – Start festiv, Piața Primariei, ora 19:30 Sambata, 21 mai: – Transfagarașan, ora 10:30 – SuperSpeciala stadion…

- Senator Ovidiu Puiu: Argeșul pe primul loc! „Am participat cu o deosebita placere la conferința de presa premergatoare Raliului Argeșului 2022, aratandu-mi susținerea pentru organizatori și aprecierea pentru autoritațile locale care au facut posibil acest eveniment. Raliul Argeșului are o istorie de…

- Simone Tempestini, campionul national en titre, a castigat toate cele trei editii ale Raliului Argesului de la revenirea acestei competitii in Campionatul National de Raliuri, iar in acest weekend vrea sa bifeze al patrulea succes, chiar daca va concura cu un Porsche 997GT creat initial pentru circuit,…

