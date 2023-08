Un site de știri și divertisment din Marea Britanie a publicat imaginile in care se vede cum ursul pare ca saluta de pe marginea drumului pasagerii dintr-un autoturism. In momentul in care mașina a ajuns langa el, ursul a salutat oamenii din autoturism. „Cine știa ca pot fi atat de politicoși?”, spune cel care a surprins momentul. Filmarea a primit zeci de mii de aprecieri din toata lumea.