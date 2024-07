Stiri pe aceeasi tema

- Alerta la Gradina Zoologica din Targu Mureș, dupa ce un urs a sarit gardul și a atacat o caprioara. Animalul fusese observat cum da tarcoale de mai multe nopți. Accesul vizitatorilor nu a fost restricționat.

- Un tanar de 26 de ani a fost impușcat mortal, in plina strada, de polițiștii austrieci, dupa ce ar fi ucis o chilianca, apoi a atacat oamenii legii cu un topor. Cazul a avut loc acum cateva zile in orașul Viena, iar infractorul ar fi un moldovean din localitatea Colibași, raionul Cahul, scrie pulsmedia.md…

- Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum ursul alearga pe un drum intens circulat. Animalul salbatic a fost vazut de cațiva bicicliști, care au sunat imediat la 112.La un moment dat, ursul se sperie de un caine și fuge spre padure. Ultimul incident de acest fel s-a petrecut in…

- Un tanar de 18 ani a fost retinut de politisti, fiind suspectat ca a furat un lemur din incinta Gradinii Zoologice din Calarasi. Animalul a fost gasit in viata, legat de picioare, intr-o cladire abandonata din apropierea locuintei tanarului suspectat de furt.

- Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Nasaud ancheteaza 3 infracțiuni in cazul cainelui impușcat in Vinerea Mare pe Valea Rusului, din Bistrița. Inca nu exista un suspect, cercetandu-se deocamdata faptele. In Vinerea Mare, un labrador care aparține unei familii ce locuiește la o casa de pe Valea…

- FOTO VIDEO: Urs la Oarda, langa Alba Iulia. Animalul se mișca greoi, autoritațile cred ca ar putea fi ranit FOTO VIDEO: Urs la Oarda. Un urs a fost vazut joi la Oarda, un cartier al municpiului Alba Iulia. Autoritațile au emis un mesaj de RO-ALERT, cu privire la animal și au avetizat oamenii sa ramana…