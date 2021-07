Stiri pe aceeasi tema

- Un urs a atacat vineri noapte trei persoane aflate la o stana din zona montana a judetelor Suceava si Harghita. Un tanar de 26 de ani a decedat iar un altul este internat in spital in stare critica. „Ministerul Mediului va continua sa faca pasii necesari pentru a rezolva problema ursilor in Romania”…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Tanczos Barna, a anunțat ca Romania solicita partenerilor europeni elaborarea unei strategii forestiere cu obiective clare și cu surse de finanțare. Greul protejarii...

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a afirmat luni, intr-o conferinta de presa, ca este adeptul programelor de sustinere pentru proprietarii de masini, dar si al unui alt tip de aplicare a impozitelor locale in cazul masinilor vechi, arata Agerpres. "Interdictiile sunt…

- Primarii și prefecții din judetele Covasna si Harghita au cerut ajutorul autoritaților centrale si guvernamentale in privinta ursilor care coboara zilnic dupa mancare si care „ataca oamenii”, a informat Agerpres.Edilii si zeci de localnici, unii dintre acestia victime ale ursilor, spun ca aceasta problema…

- Anuntul oficial al Romprest de reluarea a colectarii deseurilor din sectorul 1 al Capitalei este in primul rand o veste buna pentru locuitorii sectorului 1 si, in al doilea rand, este o veste buna pentru un climat de mediu normal intr-o capitala europeana, a declarat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor,…

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca a avut o discutie cu ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, cu privire la ursul impuscat in judetul Covasna, sustinand ca nu toate informatiile care au aparut in spatiul public ar fi corecte. "Am avut o discutie cu domnul ministru. Inteleg…