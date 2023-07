Stiri pe aceeasi tema

- Un urs a fost vazut in noaptea de sambata spre duminica pe o strada din nordul Ploiestiului, iar populatia a fost avertizata prin mesaj Ro-ALERT de prezența acestuia, a transmis ISU Prahoba.„S-a transmis mesaj Ro-Alert - urs pe strada in Ploiești, str. Gageni. A fost alocat un echipaj SMURD”, au anunțat…

- Autoritațile din Crimeea, teritoriu anexat de Moscova in 2014, au declarat stare de urgența in zona atacului cu drone, anunța The Guardian, informeaza Mediafax.O adolescenta a murit intr-un atac cu drone ucrainene in nord-vestul Crimeei, a declarat guvernatorul din peninsula ocupata. "Ca urmare…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca Serviciul local de Meteorologie (EMY) a emis un Cod rosu de canicula, temperaturile urmand sa atinga valori de pana la 43 de grade Celsius, in intervalul 11-17 iulie, pentru…

- Un urs a fost surprins cu ajutorul camerelor de supraveghere pe un fond de vanatoare din localitatea olteana Topana. Alerta vine dupa mai multe apeluri despre prezența urșilor in localitați din Olt, venite in ultima perioada.

- Guvernatorul local Alexei Russkikh a precizat ca bautura otravita a fost comercializata sub eticheta „Domnul Cidru” și a fost vanduta la draft dupa ce a fost adusa in regiune pe raul Volga in butoaie de 30 de litri, relateaza Reuters potrivit Ziare.com.„Medicii și serviciile noastre sociale continua…

- Autoritatile din nordul Italiei raman in alerta dupa inundatiile de acum cateva zile. Nu mai ploua, insa creste riscul de infectii din cauza apei care nu s-a scurs de pe strazi si din locuinte de mai bine de o saptamana. Corespondentul RRA Elena Postelnicu relateaza: In Conselice, din provincia Ravenna,…

- Marți, 23 mai, vulcanul Merapi, unul dintre cei mai activi vulcani din lume, a erupt. Imagini dramatice cu lava care se revarsa din craterul fumegand al vulcanului au fost publicate de Observatorul Vulcanului. Ultima erupție majora a vulcanului, in 2010, a ucis 300 de oameni, informeaza Mediafax . The…

- Autoritațile din Europa sunt in alerta dupa ce un drog extrem de popular in SUA și-a facut loc și pe piețele europene și baga tot mai mulți tineri in spital. Praful de maimuța, cum este numit drogul care a bagat medicii in alerta, genereaza un comportament violent in randul utilizatorilor.Efectele…