Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Ploiești sunt in alerta de aproape o saptamana, de cand a fost zarit, pentru prima oara, un urs plimbandu-se prin oraș. Intre timp, Ministerul Mediului a stabilit cota de vanat pentru urșii din padurile Romaniei, pentru a preveni astfel de incidente.

- Autoritațile din Voinești și Branești, de langa Pucioasa, sunt in alerta deoarece localnicii au anunțat ca au zarit ursul plimbandu-se nestingherit pe langa case. In urma cu cateva zile, ursul a fost zarit și in zona legumicola Baleni.

- Autoritatile canadiene au inceput sambata sa ancheteze accidentul submersibilului privat Titan, disparut in apropierea epavei Titanicului in Atlanticul de Nord cu cinci persoane la bord, transmite AFP. Biroul pentru siguranta transporturilor din Canada (BST) „a inceput o ancheta de securitate (…) asupra…

- Autoritatile din Maneciu au capturat, sambata dimineata, inca un urs care a provocat pagube in zona, fiind al doilea exemplar prins in ultimele cateva zile pe raza comunei. Ursul a fost prins in zona Valea Mare (platoul INCAS), in cusca speciala aflata in dotarea primariei, animalul fiind relocat. „Cel…

- Frații Paval, noii proprietari ai celebrului Grand Hotel din Gardone, de pe malul lacului Garda din Italia, unde au stat de-a lungul vremii oameni politici, laureați Nobel și mari vedete ale muzicii, teatrului și dansului, vor investi 45 de milioane de euro in renovarea și restaurarea hotelului.

- Urs care intra in oras, capturat de autoritatile din Brasov. Autoritatile locale din municipiul Brasov anunta ca au capturat un urs care cobora din padure in zonele locuite. Animalul va fi relocat. Conform datelor furnizate de purtatorul de cuvant al Primariei Brasov , Sorin Toarcea, ursul, un exemplar…

- Primaria Comunei Cuza Voda achizitioneaza prin cumparare directa servicii de proiectare tehnica. Informatiile privind cumpararea directa a fost publicata in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice. Este vorba despre contractul privind "Servicii de proiectare specializata ldquo;, in valoare estimata…

- Autoritatile din judetul Prahova au emis, in ultimele sapte zile, noua mesaje Ro-Alert prin care avertizeaza populatia cu privire la prezenta ursilor in localitati. Vizate sunt patru orase, dintre care trei cunoscute ca zone turistice, potrivit news.ro.Conform statisticilor, noua mesaje Ro-Alert au…