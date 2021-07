Ursul care a omorât un cioban și a rănit grav un altul va fi ucis Ursul care a omorat un cioban vineri seara va fi eliminat, anunta ministrul Mediului, Tanczos Barna. El a precizat ca autoritatile locale au elaborat documentatia pentru emiterea acordului de extragere a animalului. Trei ciobani au fost atacati vineri de un urs in apropierea unei stane din Harghita: unul dintre ei a fost gasit mort, iar altul a trecut printr-o operatie de sapte ore pentru a-i fi salvata viata. "Noi victime ale ursilor au fost inregistrate in Romania dupa ce, noaptea trecuta, un urs a atacat trei persoane in zona montana a judetelor Suceava si Harghita. Un barbat de 26 de ani a… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

