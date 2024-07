Stiri pe aceeasi tema

- A fost impuscat ursul care a ucis, marti dupa-amiaza, o tanara aflata pe traseul turistic Jepii Mici din Bucegi, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Prahova, Adelin Gurgui.

- O tanara a fost atacata de un urs in timp ce se afla pe traseul Jepii Mici din Masivul Bucegi. In zona intervin jandarmi și salvamontiști, starea tinerei fiind necunoscuta in acest moment.Reprezentanti ai Inspectoratului de Jandarmi Judetean Prahova au declarat pentru News.ro ca jandarmii au fost alertati…

- Reprezentanții Primariei Targu Mures au anuntat ca, de cateva nopti, un urs se plimba pe teritoriul Gradinii Zoologice si chiar a atacat animalele.”Ursul a fost impuscat! Echipa de Intervenție pentru prevenirea si combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun a reusit, dupa o operatiune complexa, sa…

- Un barbat din judetul Iasi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind inculpat pentru mai multe infractiuni de ultraj. El a amenintat in repetate randuri doi politisti, carora le-a transmis ca ii va decapita cu o coasa. Amenintarile au fost proferate intr-un interval de cateva luni, potrivit…

- Doi adolescenti romani de 14 ani sunt anchetati in Franta pentru moartea unui barbat de 51 de ani, pe care l-au ranit mortal cand l-au atacat pentru a-i fura geanta. Faptele s-au petrecut miercuri seara, pe o strada din Rennes, in nord-vestul tarii, scrie News.ro. Cei doi adolescenți romani au fost…

- O femeie de 47 de ani, din județul Botoșani, a fost ucisa cu sange rece de soțul ei. Mirela a sunat la 112, iar polițiștii i-au aplicat barbatului o sancțiune pentru deranjarea liniștii publice și scandal. La scurt timp dupa ce oamenii legii au intervenit, acesta a curmat viața soției lui.

- O bona de 69 de ani din București este cercetata sub control judiciar, dupa ce a lovit, in repetate randuri, un baiețel de 1 an și 2 luni pe care nu-l putea opri din plans. Faptele au ieșit la iveala dupa ce mama copilului s-a uitat pe o camera de supraveghere ascunsa in locuința, potrivit unui comunicat…

- Dan Ilie Morega isi doreste sa mearga la psihiatrie pentru a face o expertiza medico-legala.Astfel, doreste sa demonstreze ca nu ar fi avut discernamant cand s-a urcat in repetate randuri la volan, desi nu mai avea acest drept. Initial, Dan Ilie Morega a sustinut ca avea voie sa conduca, ca se simtea…