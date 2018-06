7 mituri despre casnicie. Credeai si tu in ele?

Iata 7 mituri despre casnicie. Credeai si tu in ele? 1. Casatoria si fericirea Mit: Oamenii care raman casatoriti au relatii mai fericite decat in trecut, cand oamenii ramaneau impreuna indiferent cat de greu mergea casnicia. Realitate: Nivelul de fericire din cupluri, la nivel mondial, este in scadere.… [citeste mai departe]